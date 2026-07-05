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Трамп и Путин телефонски разговараа по повод 250 години од независноста на САД

Свет

05.07.2026

Рускиот претседател Владимир Путин синоќа телефонски разговараше со својот американски колега Доналд Трамп по повод 250-годишнината од независноста на САД, соопшти Кремљ, појаснувајќи дека двајцата лидери разговарале за ситуацијата во Украина пред самитот на НАТО во Анкара.

„Претседателите природно го допреа прашањето за решавање на конфликтот во Украина, земајќи го предвид претстојното учество на Доналд Трамп на самитот на НАТО во Турција на 7 и 8 јули“, изјави дипломатскиот советник на Кремљ, Јуриј Ушаков, пренсен од руските медиуми.

„Американскиот претседател уште еднаш ја потврди својата подготвеност да работи на брзо завршување на борбите и наоѓање решение за надминување на кризата“, рече Ушаков.

Тој додаде дека Русија се стреми кон „политичко-дипломатско решение на конфликтот“.

Ушаков рече дека Трамп и Путин за време на разговорот од еден час и 25 минути разговарале и за други меѓународни теми, како што се ситуацијата околу Иран и Блискиот Исток.(МИА)

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