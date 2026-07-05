Во Тирана синоќа се одржа историски најмасовен протест, демонстрантите донесоа бетонска торта за роденденот на Рама

Во Тирана синоќа беше одржан најмасовниот протест во историјата на земјата, со учество на неколку стотици илјади учесници, меѓу нив и голем број Албанци од дијаспората, кои пристигнаа во метрополата од неколку европски земји, но и Албанци од соседните земји, објавија медиумите.

Протестот почна во 19 часот, од плоштадот “Скендер бег”, до плоштадот “Народни херои” и пред владата каде се обратија повеќе говорници повторувајќи ги веќе познатите барања за оставка на премиерот Еди Рама и формирање ” непартиска влада со едногодишен мандат”. Потоа продолжија со марш низ градот.

На синоќешниот протест најголемо внимание привлече симболиката избрана за роденденот на премиерот, кој вчера го славеше 62 роденден. Демонстрантите првично донесоа бетонска торта со натпис „уште 100 години затвор“, украсена со фламинга, кои станаа симбол на протестите, првично започнати против изградбата на луксузно одморалиште во Зврнец.

Она што предизвика бројни остри реакции на социјалните мрежи, во однос на недостоинствено однесување, беше ковчегот што го носеа демонстрантите.

“Одвратно! Срамно! Ковчегот не е поезија, тој симболизира смрт. Ова оди подалеку од омразата” се најчестите реакции.

Демонстрантите вееја албански и американски знамиња, извикуваа “Нова Албанија”, “Рама оди си”, “Рама во затвор”, “Бериша во затвор”. Траеше шест часа, а заврши пред Полицискиот комесаријат број 3 каде во притвор се 21 лице, приведени по насилниот протест во четвртокот пред албанскиот Парламент. Тука тие бараа нивно ослободување, фрлаа тврди предмети врз објектот кршејќи прозорци, поради што полицијата употреби водени топови.

Демонстрантите најавија протест денеска пред судот во Тирана каде треба да им се изрече безбедносна мерка на приведените.

Организаторот Едисон Лика порача дека протест ќе има и вечерва и секој ден со се поголема масовност продолжуваат до заминување на Рама.