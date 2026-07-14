Мирен протест во Атина против уставните измени за државните службеници и приватните универзитети

Синдикатот на вработените во државниот сектор (АДЕДИ) и студентите организирани од нивните здруженија денеска во Атина одржаа протест за да го изразат незадоволството за уставните измени што го предложи грчката Влада, а се однесуваат на евалуација на државните службеници и на отворање приватни универзитети, јави дописничката на МИА од Атина.

„Образованието не е предмет на трговија“; „Не за приватните универзитети“; „Дипломи со заслуга, а не со цена“, беа дел од слоганите на студентите, додека пак државните службеници побараа зголемувања на платите, посочија дека се борат за постојана и стабилна работа и порачаа дека се против укинување на вработувањата на неопределено време во државниот сектор.

Во знак на протест, од АДЕДИ денеска закажаа и неколку часовен прекин на работата, односно работното време за државните службеници заврши во 11 часот.

Демонстрантите маршираа низ улиците во центарот на Атина до плоштадот Синтагма пред грчкиот Парламент, а протестот заврши мирно и без проблеми.

На почетокот на февруари годинава грчкиот премиер Кирјакос Мицотакис најави почеток на процедурите за промени на Уставот, а пред два месеци беа соопштени 30 члена за кои е планирана ревизија.

Меѓу нив е и воведување систем на оценување на државните службеници и промена на вработувањата на неопределено време во јавниот сектор, како и промена на членот 16 што се однесува на можноста за отворање приватни универзитети, нешто што веќе се спроведува во Грција со оглед на тоа што е изгласан соодветен закон.(МИА)