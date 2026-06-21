 Skip to main content
21.06.2026
Република Најнови вести
Недела, 21 јуни 2026
Неделник

Aлбанците се кренаа против изградба на комплексот на зетот на Трамп

Балкан

21.06.2026

– Во Тирана синоќа одржан е 21. протест против проектот “Зврнец”, кој беше и најмасовен ваков собир, на кој учествуваа и Албанци од соседните земји, како и од дијаспората – западноевропските земји и САД.

Според слободна процена на протестот учествувале околу 250 илјади граѓани, повторувајќи ги барањата за оставка на премиерот Еди Рама, стопирање на проектот во Зврнец и Сазан,  поништување на законот од 2024 година со кој се дозволува градба во заштитени подрачја, и оној за прогласување стратешки инвеститори.

Откако најпрво се собраа на плоштадот Скендербег, демонстрантите маршираа кон зградата на владата, каде повеќе граѓани зборуваа пред насобрана толпа.

-Дијаспората дојде затоа што влегува во сопствениот двор. Заедно ќе излеземе како победници од овој плоштад и ќе ја изградиме оваа земја, изјави еден од демонстрантите.

По повеќе од два часа говори, тие го започнаа маршот, околу владата, низ градот и познатиот објект “Пирамида”.

Мал број од нив ноќта ја минаа пред владата, порачувајќи му на премиерот Рама и на опозицискиот лидер Сали Бериша ” да заминат од политичката сцена”. 

Предупредија на радикализација на протестите

Поврзани вести

Спорт шоу  | 21.06.2026
Српската инфлуенсерка Зоранна е љубовта на голманот на Курасао
Фудбал  | 20.06.2026
Kaко течат подготовките на Вардар: Во Италија се бруси формата за ЛШ
Кошарка  | 20.06.2026
 Андреј Митревски кариерата ќе ја продолжи во САД