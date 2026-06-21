 Skip to main content
21.06.2026
Република Најнови вести
Недела, 21 јуни 2026
Неделник

Разговори за владината реконструкција: Секој носител на јавна функција мора да биде достапен за граѓаните и отчетен за својата работа

Македонија

21.06.2026

По завршувањето на првата фаза од разговорите со коалициските партнери во текот на викендот, можеме да констатираме дека средбите поминаа во конструктивна атмосфера, во духот на меѓусебна почит, партнерство и заедничка определба за понатамошно унапредување на работата на Владата, брифираат извори за „Република“.

Во разговорите беа потврдени принципите кои претседателот на Владата, проф. д-р Христијан Мицкоски, јасно ги истакна во своето обраќање во Струмица а кои се однесуваат на одговорност, резултати, достапност до граѓаните, ефикасност во работењето и бескомпромисна посветеност на интересите на народот.

Сите коалициски партнери ја споделуваат определбата Владата да продолжи со засилено темпо во реализацијата на програмските приоритети и реформите кои се очекуваат од граѓаните. Во текот на разговорите беше нагласено дека реконструкцијата не се води од партиски или персонални интереси, туку од потребата за дополнително јакнење на институционалниот капацитет и уште поефикасна реализација на владината програма. Во првата половина од наредната недела ќе следуваат финални консултации и разговори на кои ќе бидат разгледани и потврдени конечните решенија и позиции.

По завршувањето на процесот, јавноста ќе биде навремено и транспарентно информирана за сите донесени одлуки. Она што останува непроменето е принципот дека секој носител на јавна функција мора да биде достапен за граѓаните, отчетен за својата работа и целосно посветен на исполнување на обврските што произлегуваат од довербата добиена од народот. Целта на процесот е Владата да биде уште поефикасна, уште поблиска до граѓаните и уште посилно фокусирана на резултатите кои значат подобар животен стандард, економски развој и исполнување на стратешките цели на државата.

Поврзани вести

Македонија  | 19.06.2026
Почнаа разговорите за најавената реконструкција на Владата, денеска и утре средби со ЗНАМ и Вреди
Македонија  | 18.06.2026
Минчев пред средбата со Мицкоски за реконструкција на Владата: Министрите на ЗНАМ одлично си ја вршат работата
Македонија  | 17.06.2026
Во петок и сабота средби со коалициските партнери од ВРЕДИ и ЗНАМ за најавената владина реконструкција