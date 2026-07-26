Рускиот претседател Владимир Путин денеска изјави дека Украина на крајот ќе ги изгуби своите западни територии, нагласувајќи оти левиот брег на реката Дњепар историски секогаш бил дел од Русија.

Сигурен сум дека Украина порано или подоцна ќе ги изгуби овие западни територии. Она што им припаѓаше на Полска, Унгарија и Романија, порано или подоцна – можеби не утре, задутре, за една година, две, 10 или 15 – историски ќе се врати на своето место, рече Путин, во обраќањето до припадниците на руската морнарица.

Овие територии, како што посочи, Јосиф Сталин не и ги подарил на Украина, туку и ги отстапил „во рамките на заедничката држава“.

Путин кажа дека Русија била единствен гарант на територијален интегритет на Украина.

Постоеше само еден гарант на територијалниот интегритет на Украина – а тоа беше Русија. Но, тие сметаа дека е потребно, можно и корисно да ја прогласат Русија за непријател, а Русите во Украина за неконститутивен народ, што е целосна бесмислица и глупост, рече рускиот претседател.

Тој смета дека „Украина отсекогаш била историски поделена на лев брег и десен брег – а левиот брег отсекогаш се сметал не само за ориентиран кон Русија, туку и за дел од Русија“. Путин посочи дека Ленин не и го дал Донбас на Русија, туку на Украина, и дека Русија сега „мора сè да врати во нормални историски рамки“.

Тој ги повтори тврдењата дека „нема агресија од руска страна“ и дека Русија била „принудена да започне специјална воена операција за да ги запре непријателствата што веќе ги започнаа Западот и режимот во Киев“