Може да го забрза метаболизмот: Ова е најдобро време за вечера

Саранја П. Вајлс не е само експерт за долговечност, клеточно стареење и регенеративна медицина во престижната клиника Мајо. Таа е и мајка која се соочува со универзалната дилема што да готви за вечера што е брза и здрава секој ден. Дерматологот има неколку теории на оваа тема, а најдобро од сè, тие се реални и лесни за спроведување во пракса.

„Не правам фенси вечера секоја вечер, реалниот живот не го дозволува тоа, но секогаш се обидувам да ја ставам конзистентноста пред совршенството“, вели таа за Vogue.

Затоа се држи до неколку златни правила, како што е вечера заедно како семејство најмалку три пати неделно: „Имаме неделни вечери како лекција. Време е да размислиме и да се „ресетираме““, вели д-р Вајлс. Таа, исто така, ја нагласува важноста на јадењето во исто време секој ден. Всушност, постојат подобри времиња за јадење кои се добри за вашите црева и метаболизам. „Дома, се обидуваме да вечераме рано, идеално пред 18 часот. Во недела, дури и порано, околу 16:30 часот“, открива докторката.

Кои се причините за толку рана вечера? „Овој распоред е повеќе во согласност со нашиот циркадијален ритам и е корисен за метаболичкото здравје. Но, клучно е да не си легнувате премногу гладни, особено ако тоа ви го нарушува сонот. Долговечноста се базира на одржливи навики, односно на она што можете да го правите постојано, а не на крајности“, објаснува таа.

Нејзината тајна: Модуларни вечери

За брзо подготвување здрави оброци, докторката користи едноставна, но ефикасна стратегија што ја нарекува модуларни вечери. Ова вклучува подготовка на „модули“ или состојки во текот на викендот, кои едноставно се комбинираат секоја вечер.

„Идејата е секој во куќата да може да си го наполни чинијата, персонализирајќи ја за неколку минути со однапред подготвени состојки.“

Меѓу храната што ја подготвува однапред, се издвојуваат:

Сечкан зеленчук: како моркови, краставици, домати и целер.

Свежо овошје: јагоди и боровинки како прилог или додаток.

Протеини: како пилешко или тофу.

Цели зрна: како киноа.

Што се однесува до самата подготовка, таа обожава да користи бавен шпорет.

Шарени и пробиотски вечери

Тоа е уште едно од нејзините златни правила.

„Како дерматолог и експерт за долговечност, секогаш размислувам за важноста на различните бои во состојките, она што го нарекувам „нутритивна палета на бои“. Затоа е важно да се вклучат виолетови слатки компири, брокула, тиква, зелен лиснат зеленчук… Тоа не е само визуелно привлечно за децата, туку е и одличен начин да се добие широк спектар на фитонутриенти кои ги одржуваат клетките здрави.“

Од перспектива на долговечноста, докторката ги дава следниве приоритети:

Јадете храна богата со пробиотици и ферментирана храна како јогурт, кисела зелка и кимчи.

Јадете храна богата со омега-3 како лосос, сардини и авокадо.

Зачини: маслиново масло, куркума, сол и црн пипер.