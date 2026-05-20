20.05.2026
Низ Ормуска Теснина за еден ден поминале 26 бродови

Иранската револуционерна гарда (ИРГЦ) денеска соопшти дека во изминатите 24 часа низ Ормуска Теснина поминале 26 бродови и нафтени танкери.

Низ Ормуска Теснина денеска поминале и два големи кинески танкери со околу четири милиони барели нафта.

Шефот на иранската дипломатија Абас Арагчи минатата недела изјави дека сите бродови на држави кои не се во војна со Иран можат да пловат низ Ормуска Теснина. Тој потенцира дека бродовите од „пријателските држави“ и другите преминувањето треба да го координираат со иранските воени сили.(МИА)

