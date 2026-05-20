Низ Ормуска Теснина за еден ден поминале 26 бродови

Иранската револуционерна гарда (ИРГЦ) денеска соопшти дека во изминатите 24 часа низ Ормуска Теснина поминале 26 бродови и нафтени танкери.

Низ Ормуска Теснина денеска поминале и два големи кинески танкери со околу четири милиони барели нафта.

Шефот на иранската дипломатија Абас Арагчи минатата недела изјави дека сите бродови на држави кои не се во војна со Иран можат да пловат низ Ормуска Теснина. Тој потенцира дека бродовите од „пријателските држави“ и другите преминувањето треба да го координираат со иранските воени сили.(МИА)