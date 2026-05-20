 Skip to main content
20.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 20 мај 2026
Неделник

Трамп: Популарен сум во Израел, би можел да се кандидирам за нов премиер

Свет

20.05.2026

Претседателот на САД Доналд Трамп денеска изјави дека, според анкетите што ги добива, би можел да се кандидира за премиер на Израел врз основа на својата популарност, со порака дека премиерот на Израел, Бенјамин Нетанјаху, е „добар човек“, а дека кон него не се постапува коректно.

Во моментов сум на 99 отсто во Израел. Би можел да се кандидирам за премиер. Можеби по ова ќе заминам во Израел и ќе се кандидирам. Утрово имав анкета, 99 отсто. Тоа е добро – рече Трамп, пренесува „Фокс Њуз“.

Тој потоа истакна дека во Израел не се постапува „коректно и праведно“ кон Нетанјаху.

Тој е добар човек. За мене тој е добар човек. Не заборавајте, тој беше премиер во воен период и, по мое мислење, не го третираат како што треба во Израел – рече Трамп.

Поврзани вести

Свет  | 20.05.2026
Трамп: Не брзам да постигнам договор со Иран, Нетанјаху ќе го прави она што ќе го побарам
Свет  | 19.05.2026
ОН побара од Израел да ги отстрани пречките за хуманитарна помош за Газа
Свет  | 19.05.2026
Трамп: Можеби ќе мора повторно да го нападнеме Иран