Челзи го сака Мбапе

елзи е заинтересиран да го ангажира фудбалерот на Реал Мадрид, Килијан Мбапе, објави „Ел Насионал“.

Поранешниот тренер на Реал Мадрид, Чаби Алонсо, кој ја презеде функцијата менаџер на Челзи на 17 мај, сака да го привлече Французинот во тимот од Лондон.

Раководството на Челзи наводно веќе контактирало со мајката и агент на Мбапе, Фајза Ламари.

Договорот на 27-годишниот Французин со Реал Мадрид е до летото 2029 година. „Трансфермаркт“ ја проценува неговата вредност на 200 милиони евра.

Во сезоната 2025/26, Мбапе одигра 43 натпревари, постигнувајќи 41 гол и седум асистенции. Вкупно, тој одигра 102 натпревари за Реал Мадрид, постигнувајќи 85 голови и 12 асистенции