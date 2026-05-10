10.05.2026
Mбапе вечерва не е во составот против Барса

 Фудбалерот на Реал, Килијан Мбапе, не е вклучен во составот за натпреварот против Барселона во 35. коло од шпанската Ла Лига, објави прес-службата на клубот.

Дваесет и седумгодишниот Французин не играше и претходното коло со Еспањол поради повреда.

Играчот од средниот ред на Реал Мадрид, Орелиен Чуамени, сепак, е вклучен во составот. Претходно беше објавено дека се скарал со соиграчот Федерико Валверде на тренинг. Конфликтот резултираше со трауматична повреда на мозокот на Уругваецот, и тој, како и Мбапе, нема да игра во Ел Класико.

Шест други играчи на Реал Мадрид исто така нема да бидат достапни на тренерот Арбелоа: Арда Ѓулер, Ферланд Менди, Едер Милитао, Родриго, Дани Карвахал и Дани Себалјос.

Реал Мадрид ќе игра против Барселона на гости вечер од 21 часот. Каталонците треба да избегнат пораз за да ја обезбедат шампионската титула на три кола пред крајот на сезоната во Примера.

