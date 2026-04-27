По Салах, се повреди и Мбапе

Напаѓачот на Реал Мадрид, Килијан Мбапе, веројатно ќе ги пропушти преостанатите натпревари на тимот во сезоната 2025/2026 поради повреда, објави телевизијата „Ел Чирингито“.

Повредата е посериозна отколку што првично се очекуваше. Официјалното соопштение на клубот за состојбата на играчот се очекува да биде објавено во текот на денов.

Претходно беше соопштено дека на Французинот му е дијагностицирано истегнување на тетивата на левата нога. Тој беше заменет во 81. минута од натпреварот од 32. коло од шпанското првенство против Бетис (1:1).

Оваа сезона, 27-годишниот фудбалер одигра 41 натпревар во сите натпреварувања, постигнувајќи 41 гол и обезбедувајќи шест асистенции.

Мбапе пропушти неколку натпревари во февруари и март поради проблеми со коленото.