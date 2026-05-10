10.05.2026
Иранската тенисерка Шабанпур се откажа од финалето на јуниорски турнир поради нејзината израелска противничка

Иранската тенисерка Хана Шабанпур се откажа од финалниот натпревар на јуниорскиот турнир во двојки во Истанбул поради нејзината израелска противничка, објави веб-страницата на Меѓународната тениска федерација.

Финалниот меч беше закажан за денес. Шабанпур и нејзината партнерка, турската тенисерка Самие Идил Озкерестеџи, требаше да играат против Израелката Маргарита Актуганова и Русинката Ева Султанова.

На 28 февруари оваа година, САД и Израел започнаа со напади врз цели во Иран, вклучувајќи го и Техеран. Исламската револуционерна гарда објави голема одмаздничка операција, напаѓајќи цели во Израел. Американските бази во Бахреин, Јордан, Катар, Кувајт, ОАЕ и Саудиска Арабија исто така беа цел на Иран. 