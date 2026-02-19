Што да јадете за да живеете подолго

Фрипик

Ново истражување објавено во списанието Science Advances открило дека диетата AHEI, која вклучува интегрални житарки, овошје и зеленчук, ја покажува најсилната врска со подолгиот животен век.

Оваа обемна студија за долговечност покажала дека одредени модели на исхрана можат да имаат мерлив и долгорочен ефект врз животниот век. Истражувањето ги анализирало здравствените и диететските податоци на повеќе од 100.000 луѓе од голема биомедицинска база на податоци во Велика Британија, следејќи ги нивните навики и здравствени резултати во период од повеќе од една деценија.

Научниците сакале да утврдат дали и до кој степен придржувањето кон одредени добро познати здрави модели на исхрана всушност може да го продолжи животот.

Тие ги споредиле сите оброци со пет добро воспоставени здрави модели на исхрана: медитеранската исхрана (здрави масти, риба и многу зеленчук), диета за намалување на дијабетесот (богата со растителни влакна, без многу шеќер), диетата DASH осмислена за намалување на крвниот притисок, пристап базиран на растенија и Алтернативниот индекс на здрава исхрана, познат како AHEI.

Резултатите покажале дека сите анализирани здрави навики во исхраната се поврзани со помал ризик од предвремена смрт, но еден особено се издвојува. Станува збор за модел познат како Алтернативен индекс на здрава исхрана (AHEI), кој е развиен за мерење на квалитетот на исхраната врз основа на внесот на храна поврзана со помал ризик од хронични заболувања. Овој начин на исхрана дава предност на зеленчук, овошје, интегрални житарки, мешунки, јаткасти плодови и здрави масти, додека го ограничува внесот на црвено и преработено месо, засладени пијалоци и рафинирани житарки.

Според проценките на истражувачите, 45-годишен маж кој постојано се придржува до овој навика во исхраната би можел да живее во просек повеќе од четири години подолго во споредба со неговите врсници со најлоши навики во исхраната, додека жените би можеле да добијат повеќе од три дополнителни години живот.

Студијата, исто така, ја анализирала медитеранската исхрана, DASH диетата и други навики во исхраната кои со години се поврзани со намалувањето на ризикот од срцеви заболувања, дијабетес и одредени видови рак. Иако тие исто така покажале значителни придобивки, разликите биле малку помали во споредба со водечкиот модел.



Интересно е што позитивните ефекти од здравата исхрана биле присутни без оглед на генетската предиспозиција на испитаниците, што укажува дека начинот на живот може да ублажи или надмине одредени наследни ризици.

Авторите нагласиле дека долговечноста не е резултат на една намирница или краткорочен режим, туку на долгорочен начин на исхрана што се одржува со години. Тие исто така истакнале дека промените во исхраната имаат смисла и во средната возраст, а не само во младоста, бидејќи придобивките можат да се остварат и кога се усвојуваат поздрави навики подоцна во животот.

Заклучокот од истражувањето е дека постојаниот избор на висококвалитетна, хранливо богата храна може да има вистинско и мерливо влијание врз времетраењето и квалитетот на животот и дека исхраната останува еден од најважните фактори на кои поединецот може да влијае кога станува збор за здравјето и долговечноста.