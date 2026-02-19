ДЗС: Средба на Ангелов со претставници од АФАД од Турција и од Националната агенција на доброволци на Бугарија

ДЗС

Денеска, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) оствари средба со претставници од Дирекцијата за справување со катастрофи – АФАД од Турција и од Националната агенција на доброволци на Бугарија, информираат од ДЗС.

Ангелов ја потенцираше значајноста на програмската цел за зајакнување на волонтерските и институционалните активности за унапредувањето на меѓународната соработка и помагање меѓу трите држави при кризни ситуации. Средбата во Дирекцијата е остварена согласно учеството на ДЗС како партнер во програмските активности во рамки на проектот „Силни волонтери, силна држава“ на европската програма “Еразмус +”.

Инаку, конкретниот проект се фокусира врз мерење и на социјалниот импакт на волонтерите, промовирање на дигитална платформа за споделување ресурси, истакнување на постоечките предизвици и проблеми со коишто се соочуваат волонтерите, а и изнаоѓање заеднички решенија за подобрување, унапредување на соработката и социјалната солидарност. Во рамки на престојот во Македонија претставници од АФАД од Турција и од Националната агенција на доброволци на Бугарија остваруваат плански активности и средби и со други институционални и волонтерски организации.