Шариф: Пакистан се надева на втора рунда преговори помеѓу Иран и САД

17.05.2026

Ai Generated

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф изјави дека Пакистан се надева на втора рунда преговори помеѓу Иран и САД.

За среќа, Иран му верува на Пакистан, како и американската влада, а исто така и земјите од Заливот. Благодарен сум што ја прифатија нашата покана. Се надевам дека втората рунда директни преговори наскоро ќе се одржи во Исламабад, истакна Шариф.

Тој додаде дека мирот никогаш не е лесен за постигнување.

Потребни се трпение, мудрост и способност за надминување на најтешките предизвици. Ќе продолжиме да правиме сè што можеме за да се осигураме дека овој мировен процес води кон траен мир. Останатото е во божји раце, посочи Шариф.

Извор: МИА

