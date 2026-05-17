Шариф: Пакистан се надева на втора рунда преговори помеѓу Иран и САД

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф изјави дека Пакистан се надева на втора рунда преговори помеѓу Иран и САД.

За среќа, Иран му верува на Пакистан, како и американската влада, а исто така и земјите од Заливот. Благодарен сум што ја прифатија нашата покана. Се надевам дека втората рунда директни преговори наскоро ќе се одржи во Исламабад, истакна Шариф.

Тој додаде дека мирот никогаш не е лесен за постигнување.

Потребни се трпение, мудрост и способност за надминување на најтешките предизвици. Ќе продолжиме да правиме сè што можеме за да се осигураме дека овој мировен процес води кон траен мир. Останатото е во божји раце, посочи Шариф.

Извор: МИА