Прогноза на Eвропската комисија: Македонија, Албанија и Србија со највисок економски раст

По значителното забавување лани, економскиот раст на Србија ќе достигне 2,8 проценти оваа година и 3,9 проценти следната година, бидејќи домашната побарувачка ќе има корист од големите јавни инвестиции поврзани со специјализираната изложба EXPO27 и од зголемувањето на платите и пензиите, прогнозира Европската комисија.

Во пролетните економски прогнози на Европската комисија објавени денеска, се предвидува и дека фискалниот дефицит на Србија привремено ќе се зголеми на 3,2 проценти во 2026 година, бидејќи владата ги намали акцизите за гориво како одговор на конфликтот на Блискиот Исток, и дека јавниот долг малку ќе се зголеми на 45 проценти од бруто домашниот производ (БДП) следната година.

Комисијата наведува дека економскиот раст на Србија се забавил на два проценти во 2025 година од 3,9 проценти во 2024 година. Исто така, нето странските директни инвестиции се преполовија во споредба со 2024 година.

Аналитичарите на Комисијата очекуваат дека јавните инвестиции, кои не успеаја во 2025 година, ќе добијат на интензитет оваа година пред ЕКСПО 2027 во Белград и инвестициската програма „Скок во иднината – Србија 2027“.

Во Западен Балкан, се предвидува дека Албанија ќе има раст од 3,3 проценти, Македонија, од 3,2 проценти, додека Црна Гора ќе има ист раст како Србија, од 2,8 проценти, и Босна и Херцеговина од 1,8 проценти.