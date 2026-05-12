Немате апетит? Проверете дали ги имате овие симптоми

Губењето на апетитот често се доживува како минлив феномен поврзан со стрес, замор или краткотрајна болест. Сепак, експертите предупредуваат дека продолжениот или ненадеен пад на желбата за храна може да биде важен сигнал за одреден здравствен проблем.

Апетитот природно варира од ден на ден, но кога некое лице забележува дека нема желба да јаде со денови, прескокнува оброци или чувствува мачнина при помислата на храна, потребно е да се обрне внимание на можните причини.

Меѓу најчестите причини за губење на апетитот се вирусните и бактериските инфекции, вклучувајќи грип, настинки и стомачни вируси. Организмот потоа ја фокусира својата енергија на борба против болеста, па чувството на глад е привремено намалено.

Психолошките фактори исто така играат голема улога. Стресот, анксиозноста и депресијата често влијаат на навиките во исхраната. Додека некои луѓе јадат повеќе во стресни ситуации, други целосно го губат интересот за храна. Продолжената емоционална исцрпеност може да доведе и до сериозно губење на тежината.

Губењето на апетитот може да биде поврзано и со проблеми со варењето. Гастритисот, чирот на желудникот, заболувањата на црниот дроб, жолчното кесе или цревата често предизвикуваат чувство на надуеност, гадење и непријатност по јадење. Во некои случаи, намалениот апетит може да укажува и на хормонални нарушувања, како што се проблеми со тироидната жлезда или дијабетес.

Посебно внимание треба да се посвети ако губењето на апетитот е придружено со други симптоми како што се ненадејно губење на тежината, хроничен замор, болка, треска или промени во варењето. Лекарите предупредуваат дека ваквите симптоми понекогаш можат да бидат поврзани со посериозни здравствени состојби, вклучувајќи хронични заболувања или малигни заболувања.

Намалениот апетит е чест кај постарите лица и може да биде предизвикан од забавен метаболизам, употреба на лекови или намален осет за мирис и вкус. Сепак, сè уште е важно да се следи внесот на храна за да се спречи неухранетост и слабост.

Експертите советуваат да се побара медицинска помош ако губењето на апетитот трае подолго од седум до десет дена или ако се појави значително губење на тежината без очигледна причина. Навремениот преглед може да помогне да се открие причината и да се спречи развојот на посериозни компликации.

Иако повременото губење на апетитот не е нужно причина за загриженост, телото често испраќа сигнали кои не треба да се игнорираат. Редовното следење на сопствената здравствена состојба и обрнувањето внимание на промените во телото остануваат клучни за одржување на здравјето.