Премиера на „Чичко Кумплунг“ во режија на Јани Бојаџи во кумановскиот театар

Со премиера на македонската драма „Чичко Кумплунг“ од Сашко Насев, во режија на Јани Бојаџи, Театар Куманово утревечер ќе ја отвори својата прва премиера за 2026 година.

Претставата ќе биде изведена на 13 мај со почеток во 20 часот на големата сцена во НУЦК „Трајко Прокопиев“, а првата реприза е закажана за 15 мај.

Во претставата играат Мирослав Петковиќ, Кети Дончевска Илиќ, Давид Илиќ, Александра Михајловска Величковски, Владанка Крстевски, Владо Дојчиновски, Дубравка Киселички и Жарко Јовановиќ. Сценограф е Лазе Трипков, костимограф Ирена Боневска Чаловска, а драматург Зоран Зафировски.

Поради камерниот карактер, претставата ќе може да ја проследат околу 90 гледачи.