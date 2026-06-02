Минатата Сабота (30 Мај), Владимир Четкар концертно се претстави во Будимпешта во најпопуларниот Унгарски џез клуб, Budapest Jazz Club. Ова е трет по ред настап на Четкар на ова место во кое редовно настапуваат некој од најпознатите имиња на европскиот и американскиот џез.

Особено интересно е да се спомне дека на истиот ден и во истиот момент во Будимпешта се одржуваше и големото фудбалско финале на лигата на шампиони и беше огромен предизвик успешно да се одржи овој концерт токму поради огромната фудбалска еуфорија која владееше во градот. Сепак за среќа се се заврши одлично а концертната сала беше преполна благодарение на верните унгарски фанови кој низ годините внимателно ја следат и подржуваат работата на Четкар преку нивните национални и специјализирани радио станици меѓу кој Petofi Radio, Jazzy Radio и т.н.