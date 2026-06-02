Предраг Мијатовиќ за починатиот син: Андреjа никогаш не одеше и трчаше, не зборуваше

Познатиот фудбалер Предраг Мијатовиќ кој вчера поднесе оставка од претседателската функција во Партизан за црногорските медиуми проговори за најболната тема во животот, трагичната загуба на синот.
„Во такви ситуации, кога ќе добиете вест дека нешто не е во ред со вашето дете и дека прогнозата е прилично негативна во однос на неговата болест и неговиот развој, тогаш тоа е секогаш шок. Зошто јас? Што направив Бог мене да ме казни ?Тогаш сфаќаш дека тоа им се случува на милиони луѓе што тогаш не ги знаеш.Тој си замина пред 14 години,помина многу време.Тоа е работа на родителите.Без разлика на кариерата и се, за родителот е најважно децата да бидат здрави.дали ќе се истакнат,дали ќе бидат успешни во животот,дали ќе прават кариери тоа е важно,но споредно.Најважно е да се здрави, дека се таму, дека можат да разговараат, да те гушнат, да те прашаат, да ги прашаат, да ти одговорат“.
Тој тврди дека неговото дете е феномен затоа што ги надминал медицинските прогнози и за тоа му е благодарен на Бога.
„Кога се роди, ми рекоа дека животот ќе му трае до седум години со многу среќа. Да ви кажам една работа, живееше 14 години. Тој е феномен! Нема поголем борец од него Ги надмина сите прогнози со големи проблеми и операции. Живееше двојно повеќе од прогнозите, за мене тоа беше феномен за татко ми затоа што се бореше. Не мислите што ќе биде утре, за шест месеци… Едноставно, од неговата седумгодишна возраст секој ден од животот му е, гледате, супер е, нема криза, феноменален е. Одиш во тој правец. Кога се приближува најлошото, тогаш вознемируваш, малку е тешко“, се присети Пеѓа, а потоа откри детали за кои досега не зборувал.