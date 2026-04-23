23.04.2026
Република Најнови вести
Четврток, 23 април 2026
Неделник

Четкар во мај со концерти во Охрид, Скопје и Будимпешта

Сцена

Македонскиот музички кантавтор и изведувач со интернационална кариера во

месец Мај ќе одржи концерти во Охрид, Скопје и Будимпешта.

На 1 Мај Четкар ќе настапи во Охрид во Хотел Су покрај градскиот кеј, на

7 Мај ќе се претстави пред скопската публика во Јавна Соба / Public Room

а на 30 Мај ќе одржи концерт во Будимпешта во Budapest Jazz Club кој

важи за најпопуларниот џез клуб во Унгарија

https://www.bjc.hu/programs/artist/vladimir-cetkar-mk/ ).

Четкар на овие 3 концерти ќе се претстави со комплетно авторска програма

од своите 4 студиски албуми а ќе биде придружуван од некој од најдобрите

македонски и унгарски музичари.

