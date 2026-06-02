Претседателот на ЕС Антонио Кошта денеска на средби во Скопје, спорот со Бугарија главна тема

Претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска е во Скопје на средби со државниот врв.Главна тема ќе биде спорот со Бугарија како и реформската агенда.
Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски вчера изјави дека на маса се повеќе идеи за надминување на спорот со Бугарија, а кои би вклучувале јасни гаранции во форма на заклучоци на Европскиот совет дека нема да им нови билатерални барања за земјава поврзани со историјата, јазикот, идентитетот и македонската култура, како и имплементација од страна на Бугарија на пресудите од Судот за човекови права.
За овие идеите веќе се разговарало со европските пратеници, а како што најави министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, надминувањето на спорот со Бугарија ќе биде тема на разговор и за време на утрешната посета на претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, на Македонија. Муцунски изјави дека тој лично ја информирал новата бугарска колешка, Велислава Петрова Чамова, за тие идеи.