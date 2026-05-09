Кошта: ЕУ ќе мора да разговара со Русија

Претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, денеска изјави дека Европската Унија мора да биде отворена за разговори со Русија за обезбедување мир во Украина.

Зборувајќи во Брисел на Денот на Европа, Кошта рече дека ЕУ е подготвена да се вклучи во разговори за праведен и траен мир во Украина.

Ќе треба да се водат разговори со Русија за заедничките безбедносни прашања во соодветен момент, рече Кошта, нагласувајќи дека ЕУ нема да дејствува сама. Нема да се преземат никакви дејствија за да се поткопа мировната иницијатива на американскиот претседател Доналд Трамп, рече Кошта.

Тој денеска телефонски разговарал со украинскиот претседател Володимир Зеленски.

ЕУ застана до Украина во нејзината борба за мир и во одбрана на нашите заеднички европски вредности. Иднината на Украина е во Европската Унија. Со нетрпение очекуваме да ги преземеме следните чекори во вашето пристапување, објави Кошта на X.