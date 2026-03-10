Кошта: Русија е „единствениот“ победник од војната со Иран, бидејќи цените на енергијата растат

Русија досега е единствениот победник од војната на Блискиот Исток, бидејќи цените на енергијата растат, а вниманието кон нејзината војна против Украина е намалено, вели претседателот на Советот на ЕУ, Антонио Кошта, пренесува Тајмс оф Израел.

„Досега, има само еден победник во оваа војна – Русија“, вели Кошта во говорот пред амбасадорите на ЕУ во Брисел. „Таа добива нови ресурси за финансирање на својата војна против Украина додека цените на енергијата растат. Профитира од пренасочувањето на воените капацитети што инаку би можеле да бидат испратени за поддршка на Украина. И има корист од намаленото внимание кон украинскиот фронт, бидејќи конфликтот на Блискиот Исток е во центарот на вниманието“, додава тој.

Кошта ја нагласува потребата ЕУ да го заштити меѓународниот поредок базиран на правила, за кој вели дека сега е оспорен од САД, и сите страни на Блискиот Исток да се вратат на преговарачката маса.