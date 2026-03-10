Трамп привремено ги укина санкциите на руската нафта, рокот е до укинување на блокадата на Ормутскиот теснец

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД привремено ќе ги укинат некои санкции поврзани со нафтата врз „одредени земји“ за да го ублажат недостигот на пазарот предизвикан од војната меѓу САД, Израел и Иран и додека не се реши блокадата на Ормутскиот теснец, клучен пат за глобалната трговија со нафта..

Изјавата следеше по телефонски разговор со рускиот претседател Владимир Путин.

Имаме санкции против некои земји. Ќе ги отстраниме тие санкции додека не се отвори теснецот – изјави Трамп без да даде детали за тоа за кои земји се однесува одлуката.

Извори запознаени со дискусиите во Вашингтон наведуваат дека администрацијата разгледува други мерки за смирување на пазарот на нафта. Меѓу опциите се ослободување на нафта од стратешките резерви на САД или ограничување на извозот на нафта од САД.

Според Гардијан, таков потег би можел да значи понатамошно ублажување на санкциите врз руската нафта, додека Ројтерс,повикувајќи се на повеќе извори, објави дека одлуката би можела дополнително да ги комплицира напорите на западните земји да ја казнат Москва за војната на Русија против Украина.

Минатата недела Вашингтон издаде привремено ослободување со кое ѝ се дозволува на Индија да купи одредени пратки руска нафта за да се ублажи загубата на испораки од Блискиот Исток.

Блокадата на Ормутскиот теснец, низ кој нормално поминува околу една петтина од светската трговија со нафта, речиси целосно го запре протокот на танкери за нафта. Како резултат на тоа, референтните цени на нафтата накратко скокнаа над 100 долари за барел во понеделник, пред делумно да се повлечат.

Планот на Белата куќа, претходно претставен како обид за стабилизирање на сообраќајот низ теснецот, предвидува придружба на танкери од американски воени бродови и обезбедување државни гаранции за осигурување на бродовите. Но, како што објавува Гардијан, тој план досега не го зголеми значително сообраќајот преку таа клучна поморска рута.