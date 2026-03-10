Турција презема акција по пресретнувањето на ирански проектил, Техеран тврди: Тоа не е наша ракета

 Skip to main content
10.03.2026
Вторник, 10 март 2026
Турција ја зајакнува својата воздушна одбрана откако беа испукани две ракети од Иран и се подготвува да распореди воздушна одбрана „Патриот“. Како дел од соодветните мерки на НАТО, системот за воздушна одбрана „Патриот“ ќе биде распореден во источната турска покраина Малатија, објави во вторник Министерството за одбрана во Анкара, објаснувајќи дека ова ќе ја подобри воздушната одбрана.

Во понеделник, Турција, членка на НАТО, пресретна ракета испукана од Иран на турска територија по втор пат за една недела, објави официјална Анкара. Дел од остатоците наводно паднале во јужниот регион Газиантеп во близина на сириската граница. Ердоган разговараше по телефон со иранскиот претседател.

Во телефонски разговор со иранскиот претседател Масуд Пезешкијан, Ердоган рече дека Турција се обидува да ја отвори вратата за дипломатија за што поскоро да се заврши војната.

Ердоган рече дека не ги одобрува „нелегалните интервенции против Иран и таргетирањето на братските земји во регионот од страна на Иран, додавајќи дека таргетирањето на братските земји не е во ничиј интерес и дека овие дејствија треба да се запрат“.

Иранскиот претседател Пезешкијан рече дека ракетите што влегле во турскиот воздушен простор не се од иранско потекло и дека ќе спроведе сеопфатна истрага за ова прашање.

Минатата недела, одбранбен систем на НАТО во турската погранична област со Иран пресретна балистичка ракета, чии остатоци паднаа во покраината Хатај. Во двата случаи никој не беше повреден. Не е познато кои беа целите на ракетата. Во Турција, американски војници се стационирани во базата Инџирлик на НАТО на југоистокот од земјата, меѓу другите локации во земјата.

