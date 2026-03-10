 Skip to main content
10.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 март 2026
Неделник

Тони Цетински не продал билети во Нови Сад, па си измислил приказна дека салата била логор за Хрвати

Естрада

10.03.2026

Откажувањето на концертот на хрватскиот пејач Тони Цетински, кој беше најавуван за Денот на жената во Нови Сад, продолжува да предизвикува бурни реакции во регионот. Настапот требаше да се одржи во Спенс Хол, но одеднаш беше откажан на самиот ден поради слаба продажба на билети. Тимот на Цетински интензивно ја следел продажбата на билети и вршел притисок врз организаторите поради слабиот интерес на публиката.  Салата всобира околу 7.000 луѓе, а не биле продадени ниту 3.000 билети.

Хрватските бранители му излегле на помош со изјава дека салата „Спенс“ во деведесетите години била логор за Хрвати што е далеку од вистината. Салата се користела како прибежиште за протераните Срби од Хрватска по акцијата „Бура во 1995 година.

