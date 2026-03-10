Орбан: Унгарија воведува ограничување на цените на бензинот и дизелот

Унгарската влада ќе ги ограничи цените на бензинот и дизелот на бензинските пумпи, почнувајќи од полноќ по локално време, изјави премиерот Виктор Орбан во Будимпешта.

Овој потег е последица на скокот на глобалните цени на нафтата, до кој дојде поради американско-израелската војна против Иран, која почна на 28 февруари и ги зафаќа клучните земји и инфраструктурата за производство и транспорт на нафта и гас.

Во видео снимка објавена на социјалните мрежи, Орбан рече дека „меѓународната експлозија на цените на нафтата стигна и до Унгарија“ и објави дека владата ќе ја ограничи цената на бензинот на 595 форинти (1,5 евра) по литар, а цената на дизелот на 615 форинти (1,56 евра) по литар.

Тој наведе дека ограничувањето на цените ќе се однесува само на возила со унгарски регистарски таблички и соодветни документи, и додаде дека Унгарија ќе ги ослободи своите нафтени резерви за да обезбеди соодветно снабдување.