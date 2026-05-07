Мицкоски за позитивната листа на лекови: Очекувам во месеците што следат убави вести за македонските граѓани

Тоа што ние го правиме во здравствениот сектор е нешто кое што не се случувало со години па и со децении, вклучително и на позитивната листа, изјави денеска премиерот Христијан Мицкокси одговарајќи на новинарско прашање.

Очекуваме во месеците кои што следат, нови убави вести за македонските граѓани, со нови лекови кои што ќе бидат вклучени на позитивната листа. Но, исто така мораме да бидеме свесни дека здравствениот систем е сериозен предизвик за сите нас и како таков мораме многу внимателно да се однесуваме кон него – изјави премиерот Мицкоски.

Ако ние континуирано продложиме да го исцрпуваме на начин на кој што го исцрпуваме во моментот, а истовремено да очекуваме квалитетни услуги и кавлитетен сервис тоа е просто невозможно вели премиерот.