План од шест точки за реформа на ЕУ

Германскиот министер за надворешни работи, Јохан Вадефул, претстави план од шест точки за реформа на Европската Унија (ЕУ), кој се залага за далекусежни промени за да се направи Унијата поефикасна, особено во областа на надворешната политика и безбедноста, го презентираше

Накратко:

* Почеста употреба на механизмот за „засилена соработка“ (помалите групи земји напредуваат без сите 27).

* Укинување на консензусот во надворешната политика.

* Воведување на гласање со квалификувано мнозинство.

* Спречување на блокади од страна на поединечни земји.

* Забрзување на проширувањето на ЕУ.

* Постепено пристапување на нови членки.

Вадефул вели дека целта на овој план е ,да се направи ЕУ „поефикасна“, затоа што во спротивно, како што предупредува геранскиот министер, би можело да се формираат алтернативни сојузи.