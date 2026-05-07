 Skip to main content
07.05.2026
Република Најнови вести
Четврток, 7 мај 2026
Неделник

План од шест точки за реформа на ЕУ

Свет

07.05.2026

-jeyaratnam-caniceus-from-pixabay
-jeyaratnam-caniceus-from-pixabay

Германскиот министер за надворешни работи, Јохан Вадефул, претстави план од шест точки за реформа на Европската Унија (ЕУ), кој се залага за далекусежни промени за да се направи Унијата поефикасна, особено во областа на надворешната политика и безбедноста, го презентираше

Накратко:

* Почеста употреба на механизмот за „засилена соработка“ (помалите групи земји напредуваат без сите 27).

* Укинување на консензусот во надворешната политика.

* Воведување на гласање со квалификувано мнозинство.

* Спречување на блокади од страна на поединечни земји.

* Забрзување на проширувањето на ЕУ.

* Постепено пристапување на нови членки.

Вадефул вели дека целта на овој план е ,да се направи ЕУ „поефикасна“, затоа што во спротивно, како што предупредува геранскиот министер, би можело да се формираат алтернативни сојузи.

Поврзани вести

Свет  | 07.05.2026
ЕУ предупредува дека продажбата на печива за помош на Газа го поттикнува антисемитизмот
Свет  | 06.05.2026
Вадефул: ЕУ мора фундаментално да се промени
Македонија  | 04.05.2026
Зејмите од регионот разговараат со ЕУ за зголемените гужви на границите преку летото