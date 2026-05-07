Камениот мост ќе добие нов сјај

Градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски денеска остварил средба со градоначалникот на Есенлер Мехмед Тевфик Ѓоксу, на која меѓудругото разговарале неодамна потпишаниот Протокол за соработка, кој се однесува на имплементација на проектот за декоративно и архитектонско осветлување на Камениот мост.

-Денес остварив пријателска и конструктивна средба со градоначалникот на Есенлер од Република Турција, Мехмед Тевфик Ѓоксу. На средбата уште еднаш го потврдивме пријателството, партнерството и добрата соработка воспоставена преку неодамна потпишаниот Протокол за соработка, кој се однесува на имплементација на проектот за декоративно и архитектонско осветлување на Камениот мост – објави Ѓорѓиевски на Фејсбук.

Тој нагласи дека Камениот е срцето на Скопје, сведок на времињата, симбол на поврзувањето, културно-историско наследство и едно од најпрепознатливите обележја на нашиот град.

-Со реализацијата на овој проект, Камениот мост ќе добие современо декоративно осветлување, внимателно усогласено со неговите архитектонски карактеристики и историска вредност. На тој начин, еден од најзначајните симболи на Скопје ќе биде дополнително истакнат, заштитен и претставен во достоинствено светло пред граѓаните и посетителите – истакна градоначалникот.

Изрази благодарност до општина Есенлер за поддршката, како и до сите институции, стручни лица и поединци вклучени во подготовката и реализацијата на овој значаен проект.