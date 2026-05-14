Повеќе делови од Скопје утре без вода поради промена на вентил

Скопјани утре без вода ќе останат во повеќе делови од градот, откако ЈП „Водовод и канализација“ најави неколку прекини на водоснабдувањето за петок, 15 мај 2026 година, поради промена на вентил и изведување водоводни приклучоци на повеќе локации. Прекините ќе почнат од 08:30 и 09:00 часот, а водата ќе биде пуштена по завршување на работните активности.

Во Автокоманда, поради промена на вентил од 2,5 цола на улицата „Јани Лукровски“ бр. 8, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица. Прекинот е најавен од 08:30 часот и ќе трае до завршување на работата на терен.

Без вода ќе бидат и дел од корисниците во Влае и Карпош, поради изведување водоводен приклучок Ф-100 милиметри на улицата „Франце Прешерн“ бр. 92. Со прекин ќе бидат опфатени дел од улицата „Франце Прешерн“ и дел од улицата „Влае“, исто така од 08:30 часот до завршување на техничкиот зафат.

Најголем прекин е најавен во делови од Кисела Вода, каде поради изведување водоводен приклучок Ф-200 милиметри на улицата „Иван Козаров“ бр. 2, вода нема да имаат корисниците од улиците „Иван Козаров“, дел од „Георги Димитров“, дел од „Вера Јоциќ“, „Божидар Аџија“, „Киро Крстевски“, „Мишко Михајловски“, „Боте Боцевски“ и дел од „Димо Хаџи Димов“. Прекинот таму ќе почне во 09:00 часот и ќе трае до завршување на работниот зафат.

Од најавата не е прецизирано точно до колку часот ќе траат интервенциите, што значи дека корисниците од засегнатите улици треба навреме да обезбедат резерви вода за основните потреби во текот на денот.