Перински: Нема известување за оставка од градоначалникот на Карпош, сè друго се шпекулации

Министерот за локална самоуправа Златко Перински вечерва во емисијата „Клик Плус“ на ТВ21 изјави дека до Министерството нема доставено никакво официјално известување за евентуална оставка од градоначалникот на Општина Карпош и оцени дека јавноста во изминатите денови била изложена на шпекулации.

Точно е дека си изначитавме сè и сешто во изминатите денови, но сето тоа е базирано на шпекулации. До овој момент, јас одговорно тврдам дека во рамките на Министерството за локална самоуправа, од страна на Општина Карпош, немаме добиено никакво известување во делот на некаква потенцијално поднесена оставка од страна на градоначалникот“, рече Перински.

Тој појасни дека именувањето заменик-градоначалник од редовите на советниците е законска можност што ја користат градоначалници од сите политички партии во државата и дека во конкретниот случај нема ништо спорно.