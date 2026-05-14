Емина Јаховиќ приреди емотивен спектакл во Скопје

Емина Јаховиќ приреди незаборавен и емотивен двочасовен спектакл во големата сала на Македонската филхармонија. Концертот започна откако публиката се смести во салата, а поп-ѕвездата излезе на сцена придружувана од осум музичари и машки придружен вокал. Својот настап го отвори со хитот „Uzalud se trudim“, по што следуваше срдечен поздрав до присутните со зборовите: „Добровечер Скопје, како сте?“ на македонски јазик, кревајќи ја атмосферата со прашањето „Дали ќе се забавуваме вечерва?“.

Репертоарот понуди динамичен спој на нејзините најголеми хитови, авторски композиции и изненадувања: Песната „Med“ (оригинално со Дино Мерлин) ја изведе сама, а во ист стил ги отпеа и „Ništa ili sve“ (дует со Мирза Селимовиќ) и „Dva aviona“ (дует со Жељко Јоксимовиќ).

Хитот „Zver“ од 2009 година мајсторски го спои со познатата „La gitana“ (нејзината соработка со групата Фламингоси). Публиката ги слушна „Svitanje“, „Nije više tvoja stvar“, како и емотивната „Ne plašim се“, за време на која пејачката се расплака на сцена, посакувајќи му на секој во публиката да ја најде својата сродна душа. Емина го отпеа и познатиот хит од Дино Мерлин, „Kremen“, како и својата песна „Nesanica“ наменета за љубителите на побрзиот ритам.

Во текот на вечерта ечеа и хитовите „Dal’ ona zna“ (напишана од Хари Варешановиќ) и „Posle mene“ од 2011 година. По два часа исполнети со силни емоции и хорско пеење, Емина Јаховиќ ја награди скопската публика со бис.

Концертот, кој вклучуваше дуети и хит-миксови, кулминираше со слегување меѓу публиката за „Još ti se nadam“ и бис по два часа пеење. Комплетно распродадената сала на Македонската филхармонија уште од првите тактови пееше во еден глас со Емина, создавајќи моќна и интимна акустична атмосфера.

Настапот беше емотивно заокружен со порака за пронаоѓање на сродна душа и голема благодарност до Скопје. За време на изведбата на баладата „Ne plašim se“, сите сочувствуваа со солзите на пејачката, која беше наградена со громогласен, долготраен аплауз на поддршка. Кога Емина слезе во првите редови за време на „Još ti se nadam“, публиката со воодушевување ја опкружи, фотографирајќи го моментот и пеејќи директно со неа.

Посебно изненадување за присутните беше моќната изведба на безвременскиот хит „Југословенка“ од Лепа Брена. Изведбата на безвременскиот хит од Лепа Брена предизвика вистински делириум и масовни овации, кревајќи ги сите присутни на нозе.