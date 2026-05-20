 Skip to main content
20.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 20 мај 2026
Неделник

Повикана Брза помош, на еден од обвинетите за трагедијата во Кочани не му било добро

Хроника

20.05.2026

Со изведување докази на обвинителите, денеска продолжи судењето за пожарот што избувна во дискотеката „Пулс“ во Кочани на 16 март 2025, во кој животот го загубија 63 лица, а над 200 беа повредени.

На судењето обвинителите приложија докази – видео снимки и фотографии поврзани со објектот – клубот „Пулс“ од критичната вечер, па и низ годините во минатото кога работел. 

– Ќе може да видите дека постојат околности што се однесуваат на безбедносно значајни аспекти за работењето на овој клуб, правно лигитимиран како кабаре – беше кажано на денешното судење.

Во судницата беше соопштено дека е повикана Брза помош, затоа што на еден од обвинетите не му било добро, по што е дадена пауза. 

Судењето го води судијката Дијана Груевска – Илиевска. 

Фото: МИА

Поврзани вести

Хроника  | 11.05.2026
Почнува судењето на 13 полицајци за пожарот во „Пулс“
Хроника  | 05.03.2026
Ако обвинет не дојде на судење следува притвор, се закани судијката, одбраната бара спојување на двата предмети
Хроника  | 29.12.2025
Малолетна ќерка ја молела мајка си да оди кобната вечер во „Пулс“ за да ја види симпатијата