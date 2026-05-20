Историски најголема заплена на Царина, спречен шверц на половина милион евра во кеш на Табановце

На граничниот премин Табановце е спречен обид за нелегален пренос на кеш пари во износ од половина милион евра, соопшти денеска директорот на Царинската управа, Бобан Николовски.

Како што информира Николовски, парите се пронајдени во специјално конструиран бункер во минибус, спакувани во ќеси.

Според директорот, чии се еврата ќе треба да утврдат другите надлежни институции, но извесно е дека ќе се влеат во државниот буџет и ќе се искористат за нови патишта, болници училишта,…

Цариниците кои ги запленија еврата, ќе бидат наградени со по 10.000 денари.

Ова е најголема заплена досега во историјата на Царинската управа на Република Македонија. Девизите и возилото се трајно одземени, а сторителот, државјанин на Албанија, со иницијали Џ. Г., кој управувал со минибусот, е соодветно гонет, за што веќе е изречена судска пресуда од Основниот суд во Куманово. Обидот е откриен во акција на Одделението за оперативни работи на влез на државниот граничен премин Табановце, во која е извршена детална контрола на минибусот, сопственост на туристичка агенција од Албанија со која биле превезувани седум патници, рече Николовски.

Мобилниот тим веднаш забележал преправки на возилото, по што е пуштено царинското куче кое укажало на индиции за криумчарење на истото место.

Сомнежите се потврдиле и со скенирање на возилото од Службата за мобилни скенери, по што инспекторите од мобилниот тим пристапиле кон отстранување на профилот во кој биле пронајдени 14 проѕирни ќеси во кои биле спакувани 500.000 евра кеш пари.

Согласно закон, запленетите девизи уште веднаш се предадени во Агенцијата за привремено одземен имот, а потоа се депонирани во Народната банка.