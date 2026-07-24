Назад ни е зимата со Грција: Грчки европратеник се закани со вето за влез во ЕУ

Грчкиот пратеник во Европскиот парламент, Емануил Фрагкос упати навреди кон Македонија и македонските евроинтеграции, нарекувајќи го македонското барање за членство во Европската Унија „смешно“. Во своето

најново обраќање, тој ја обвини македонската држава за фалсификување на историјата, а истовремено упати и остри зборови кон грчката влада поради нејзината пасивност.

Европската Унија не смее да замижува, изјави пратеникот.

„Скопје бара европска интеграција. Тоа е смешно. Истовремено, тие продолжуваат да градат лажен наратив врз кражбата на грчката историја, додека неприфатливата грчка влада се занимава со други работи. Со децении Скопјаните ги узурпираат името, симболите и наследството на Македонија. Европската Унија не смее да замижува.

Не може да бара почитување на владеењето на правото, а истовремено да толерира фалсификување на историјата“, истакна Фрагкос пред европратениците.

Националистички пораки

„Скопје мора да разбере една едноставна работа: не може да се изгради држава без историски темели, со туѓи материјали на узурпирана парцела. Ние ќе инсистираме Скопје да не влезе воЕвропската Унија. Крај на толеранцијата. Крај на илузиите“, рече Фрагкос.

Koj e Емануил Фрагкос

Емануил Фрагкос е грчки политичар и член на Европскиот парламент од десничарската партија „Грчко решение“ (Elliniki Lusi). Роден е на 27 јуни 1993 година во Хиос и по професија е ветеринар. Во Европарламентот припаѓа на десничарската група на Европски конзервативци и реформисти (ECR).

Фрагкос е познат по своите остри националистички ставови, често барајќи блокада на македонските евроинтеграции и негирајќи го македонскиот идентитет и јазик.