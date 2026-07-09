Кристијано никогаш не го заборавил гестот на другарот со кој тренирале фудбал: Му подарил куќа и автомобил

Приказната за Кристијано Роналдо и неговиот другар Алберто Фантрава изгледа навистина фантастична.Тие заедно тренирале фудбал со Алберто се откажал во корист на Роналдо.Кристијано тоа никогаш не го заборавил.

„Сакам да му се заблагодарам на мојот стар пријател Алберт Фантрав за успехот. Игравме заедно како деца. Кога дојдоа луѓето од Спортинг (Лисабон), ни кажаа дека кој и да постигне најмногу голови ќе биде примен во нивната академија. Го добивме тој натпревар со 3-0. Јас го постигнав првиот гол по соло потег, а потоа Алберт со глава ја погоди топката. Третиот гол ги импресионираше сите. Алберт излезе сам покрај голманот, јас трчав покрај него, го прескокнав голманот и постигнав гол во празната мрежа. Тој ми ја додаде топката и јас постигнав гол. Бев примен во академијата на Спортинг (Лисабон). Му пристапив и го прашав зошто. Рече-: „Подобар си од мене!“

Неколку години подоцна, еден новинар влезе во куќата на Алберт и го праша дали приказната е вистинита. Тој потврди. Тој исто така рече дека по тој натпревар, неговата фудбалска кариера била прекината и дека сега е невработен.

„Тогаш од каде имаш толку убава куќа, автомобил? Изгледаш како богат човек. Ти и твоето семејство сте обезбедени.“ Од каде дојде сето ова?“