Петрушевски: СДС одработува за интересите на Бугарија мислејќи дека така ќе дојдат на власт

ВМРО ДПМНЕ

Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Бране Петрушевски вечерва гостуваше во емисијата „Само Вистина“ на Канал 5 телевизија, при што се осврна на односите на Република Македонија со источниот сосед Бугарија, како и случувањата поврзани со јавно споделената дипломатска нота во која беа содржани информации за патувањето на членовите на најтесниот круг на семејството на премиерот Мицкоски, кое, како што рече Петрушевски, претставува невиден скандал во дипломатските односи и прекршување на истите, се наведува во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ кое МИА го пренесува интегрално.

Она коешто сега се случува е многу сериозна ситуација затоа што ние имаме едно странско мешање во внатрешните работи на Република Македонија преку лажни вести. Пред некој ден беше споделена јавно дипломатска нота, нешто што е невиден скандал во дипломатските односи и прекршување на тие односи, на нашиот премиер, на неговото семејство. Во којашто беа изнесени информации за регистрација на возила, лични документи, локација на престој итн. Нешто што е невидено во дипломатскиот свет до сега. Ние такви ноти како држава, исто така, добиваме секојдневно и тоа никогаш не сме ни помислиле како држава, таква информација да биде изнесена, рече Петрушевски.

Пратеникот Петрушевски додаде дека во Македонија беа споделувани информации дека одредени функционери, коишто патем не беа ни правилно именувани, имале бугарски пасоши што е апсолутна невистина, но она што загрижува е тоа што бугарска пропаганда, сега првпат во државата, е користена од страна на една политичка партија во опозиција којашто гради наратив врз основа на ваквите лажни вести.

Суштината ми е дека тие лажни вести, информации ги пласира Бугарија, а овде имаме домашна политичка партија која врз основа на тие лажни вести потоа држи прес-конференции и гради наратив за да одработи за интересите на Бугарија и за да успее да наметне мнение во јавноста дека ставањето на Бугарите во Уставот не е ништо страшно и тоа е нормална работа, кажа Петрушевски.

Додаде дека „идејата на целото тоа е она што СДС знае да го прави, а тоа е дека тие не очекуваат граѓаните нив да ги донесат на власт, туку тие очекуваат дека одредени странски сили ќе направат одредени потези во Македонија и нив ќе ги доведат на власт, затоа што се свесни дека тие пред граѓаните секако губат“.