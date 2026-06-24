Зошто пациентите со хронични болести треба да бидат посебно внимателни кога надвор е многу жешко?

Фрипик

Европа ја погоди топлотен бран што претставува ризик за сите, но некои групи се особено изложени на ризик. Покрај децата и постарите лица, луѓето што земаат одредени лекови се исто така изложени на зголемен ризик, честопати без да го сфатат тоа.

Одредени лекови можат да влијаат на способноста на телото да се лади или да задржува течности. Упатствата наведуваат дека треба да се посвети посебно внимание на луѓето што земаат лекови за хронични состојби, како и за проблеми со менталното здравје.

Лековите за хронични состојби, како што се диуретиците и бета-блокаторите, но и оние за лекување на проблеми со менталното здравје, како што се антипсихотиците и вообичаените антидепресиви, можат да ја нарушат способноста на телото да се лади или да задржува течности. Ова ги прави луѓето што ги земаат поподложни на компликации поврзани со топлината. Важно е да се разбере како лековите влијаат на одговорот на телото на топлина и да се консултирате со лекар или фармацевт доколку имате какви било прашања.

Високите температури, исто така, можат да ги влошат постоечките здравствени состојби. Луѓето со кардиоваскуларни, респираторни или бубрежни заболувања може да доживеат влошување за време на топлотен бран. Ова се случува затоа што обидот на телото да се олади претставува дополнителен товар врз органите кои веќе се под стрес.

На пример, луѓето со срцеви заболувања може да имаат потешкотии во одржувањето на соодветен проток на крв, што може да доведе до болка во градите или дури и срцева слабост. Слично на тоа, луѓето со хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ) или астма може да имаат тешкотии со дишењето бидејќи комбинацијата од топол воздух, загадување и дехидрација ги воспалува дишните патишта и го намалува внесот на кислород.

Луѓето со бубрежни заболувања или дијабетес, исто така, треба да се осигурат дека остануваат хидрирани. Тие се изложени на зголемен ризик од акутна повреда на бубрезите кога се дехидрирани бидејќи бубрезите имаат потешкотии во одржувањето на рамнотежата на течностите во телото. Поради сето погоре, се нагласува дека граѓаните мора да бидат свесни за тоа како нивните постоечки здравствени состојби и лековите што ги земаат може да влијаат врз нив за време на топло време.