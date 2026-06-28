Пеколно жешко во Европа, во Берлин, полицијата распореди два водни топови за разладување на граѓаните

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Германија постави нов температурен рекорд втор ден по ред, достигнувајќи 41,5°C, покажаа податоците. Рекорди беа соборени и во Данска и Чешка во саботата, бидејќи невиден топлотен бран од почетокот на летото продолжува да се шири на север и исток низ Европа, погодувајќи сè повеќе луѓе.

Се проценува дека 150 милиони луѓе во Европа моментално доживуваат температури над 35°C. Светската метеоролошка организација предупреди дека топлотниот бран ќе има големи последици по здравјето на луѓето и екосистемите.

Топлотниот бран, кој започна на Иберискиот Полуостров, веќе е поврзан со стотици смртни случаи во текот на изминатата недела.

Прелиминарниот германски рекорд од 41,5°C беше измерен во Мокерн-Древиц, во источната покраина Саксонија-Анхалт, соопшти германската метеоролошка служба. Ова го собори рекордот од 41,3°C поставен само еден ден претходно во Сарбрикен, во близина на француската граница.

Во Берлин, полицијата распореди два водни топови за да ги разлади граѓаните.

Чешка, исто така, ја регистрираше својата највисока температура. Метеоролошката станица во Доксани, северно од Прага, измери 40,8°C, соопшти Чешката метеоролошка служба (CHMI).

Во Данска, привремена температура од 37°C беше регистрирана во Одум, во близина на Орхус, соборувајќи го претходниот рекорд од 36,4°C од 1976 година. Швајцарија го собори рекордот за најтоплиот јунски ден трет ден по ред. Во северниот град Базел температурите достигнаа 39°C.

Бројот на смртни случаи од давење во Франција се искачи на најмалку 55 откако започна топлотниот бран. Се верува дека две третини од загинатите пливале во неконтролирани области.

Шпанскиот систем за следење на смртноста MoMo регистрирал 327 смртни случаи што би можеле да бидат поврзани со екстремната топлина помеѓу неделата и четвртокот.

Европа е континентот што се затоплува најбрзо, што научниците го припишуваат на голем број фактори, вклучувајќи го брзото затоплување на Арктикот и промените во моделите на млазните струи.

Научниците од организацијата World Weather Attribution велат дека топлотен бран од ваков интензитет толку рано во лето би бил практично невозможен пред 50 години и посочуваат на климатските промени како причина за екстремното време.

Сепак, се очекува да се развијат постудени услови на запад од континентот, постепено ширејќи се кон исток во текот на неделата, носејќи многу потребно освежување.