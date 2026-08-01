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01.08.2026
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Сабота, 1 август 2026
Неделник

Совршен за летните жештини – намаз од црн патлиџан

Кујнски тефтер

01.08.2026

Magnific

Фантастичен намаз од печен модар патлиџан и ореви, совршен за лесен оброк за време на летните жештини.

          Состојки:

  • 1 модар патлиџан
  • маслиново масло
  • 3 чешниња лук
  • 100 грама ореви
  • 1/2 китка свеж магдонос
  • 1 лажица сок од лимон
  • 1 лажица цветен мед
  • мелен црн бибер и сол

Подготовка:

Измијте го и исушете го модриот патлиџан, пресечете го на половина и премачкајте го со маслиново масло. Ставете го во рерна загреана на 220°C и печете го 35 минути. Во текот на последните 15 минути од печењето, завиткајте го лукот во алуминиумска фолија, прелијте го со малку маслиново масло и ставете го во рерната покрај модриот патлиџан. Оставете го печениот модар патлиџан на страна за да се излади. Ставете ги оревите и свежиот магдонос во блендер. Изблендирајте накратко два-три пати, а потоа додадете ги сокот од лимон, медот, печениот лук, внатрешноста на модриот патлиџан (едноставно извадете ја со лажица), солта и биберот. Сè добро изблендирајте.

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