Совршен за летните жештини – намаз од црн патлиџан

Magnific

Фантастичен намаз од печен модар патлиџан и ореви, совршен за лесен оброк за време на летните жештини.

Состојки:

1 модар патлиџан

маслиново масло

3 чешниња лук

100 грама ореви

1/2 китка свеж магдонос

1 лажица сок од лимон

1 лажица цветен мед

мелен црн бибер и сол

Подготовка:



Измијте го и исушете го модриот патлиџан, пресечете го на половина и премачкајте го со маслиново масло. Ставете го во рерна загреана на 220°C и печете го 35 минути. Во текот на последните 15 минути од печењето, завиткајте го лукот во алуминиумска фолија, прелијте го со малку маслиново масло и ставете го во рерната покрај модриот патлиџан. Оставете го печениот модар патлиџан на страна за да се излади. Ставете ги оревите и свежиот магдонос во блендер. Изблендирајте накратко два-три пати, а потоа додадете ги сокот од лимон, медот, печениот лук, внатрешноста на модриот патлиџан (едноставно извадете ја со лажица), солта и биберот. Сè добро изблендирајте.