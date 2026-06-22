Европа се соочува со силен топлотен бран

Европа оваа недела се соочува со нов топлотен бран кој веќе се засилува и ги принуди властите во повеќе земји да преземат вонредни мерки, меѓу кои се затворањето на училиштата во Франција и откажувањето на железнички сообраќај во делови на Белгија.

Ова е втор голем топлотен бран во Западна Европа за помалку од еден месец. Научниците предупредуваат дека климатските промени предизвикани од човековата активност доведуваат до сè почести екстремни временски појави, особено до долготрајни периоди на екстремна жештина.

Франција под црвен аларм

Француската метеоролошка служба издаде највисоко ниво на предупредување – црвен аларм за високи температури во рекордни 49 департмани, што претставува околу половина од земјата. Во уште 40 департмани е прогласен портокалов аларм, а според „Метео Франс“, денешниот ден може да биде „најжешкиот некогаш забележан во Франција, без оглед на месецот“.

Повеќе од 90 проценти од населението на земјата е погодено од топлотниот бран. Властите воведоа мерки за заштита на работниците, особено во градежниот сектор, како и во образовните установи. Според француски медиуми, 13 лица се удавиле обидувајќи се да најдат разладување од високите температури.

Жештини на Пиринејскиот Полуостров

Шпанија втор ден по ред е зафатена од екстремно топло време, особено во автономната област Баскија, каде што е прогласен црвен аларм поради температури над 40 степени Целзиусови. Властите ги повикаа граѓаните да ги држат прозорците затворени и да избегнуваат употреба на апарати кои создаваат дополнителна топлина.

Вчера во Андалузија и во Кастиља-Ла Манча температурите надминаа 42 степени. Во центарот на Мадрид беше откажано јавното прикажување на натпреварот меѓу Шпанија и Саудиска Арабија од Светското првенство во фудбал.

Шпанската метеоролошка агенција предупреди дека температурите се движат меѓу пет и десет степени над сезонскиот просек. Во Португалија утре се очекува најтоплиот ден од овој бран, иако националната метеоролошка служба оценува дека таквите температури, и покрај тоа што се над просекот, не се невообичаени за овој период од годината.

Топлотен притисок во Бенелукс и Велика Британија

Белгиската метеоролошка служба предупреди дека оваа недела би можела да биде најтоплата досега забележана во земјата, со просечна температура над 27 степени. Поради високите температури, националната железничка компанија откажа дел од возовите во периодите со најголем сообраќај.

Во Холандија температурите до крајот на неделата би можеле да достигнат до 37 степени, а во сила е жолт аларм поради непријатна и задушлива жештина.

Британската метеоролошка служба издаде невообичаен црвен аларм за делови од јужна Англија за среда и за четврток. Се очекува температурите во сенка да надминат 37 степени, а на одделни места да достигнат и до 40 степени. Предупредено е и на многу топли ноќи со висока влажност на воздухот, што ќе го оневозможи или сериозно ќе го отежне закрепнувањето на организмот од дневната жештина. Четиридневниот топлотен бран би можел лесно да го надмине јунскиот рекорд од 35,6 степени, поставен во 1957 година и изедначен во 1976 година.

Централна Европа и Балканот

Во Швајцарија се очекува жешкото време да се задржи во текот на целата седмица, со највисоки температури во нејзиниот втор дел. Слична е прогнозата и за Австрија, каде што температурите во поголемиот дел од земјата ќе надминат 35 степени.

На Балканот се очекуваат температури до 35 степени во делови од Хрватска и од Србија, додека во Македонија и во Босна и Херцеговина во одделни подрачја се прогнозираат до 38 степени Целзиусови.