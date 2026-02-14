 Skip to main content
14.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 14 февруари 2026
Неделник

Приведен маж: Осомничен е дека убил 78-годишна жена и дека извршил повеќе тешки кражби

Хроника

14.02.2026

На 13.02.2026 во 19:30 часот во с.Драгоманце, општина Старо Нагоричане, полициски службеници од Полициското одделение Старо Нагоричане гo лишиле од слобода Т.Б.(25) од с.Малотино, општина Старо Нагоричане, поради сомнение дека сторил кривично дело по член 123 од Кривичниот законик.

Тој се сомничат дека на 12.02.2026 во нејзиниот дом физички ја нападнал и задушил со перница М.С.(78) од село Челопек, општина Старо Нагоричане, по што таа починала на местото, информира СВР Куманово.

Исто така, тој се сомничи дека извршил повеќе кривични дела „тешка кражба“ во повеќе села на подрачјето на општина Старо Нагоричане.

Известен е јавен обвинител, а лицето било задржано во полициска станица. По целосно документирање на случајот, против него биде поднесена соодветна пријава.

Поврзани вести

Хроника  | 13.02.2026
Приведен Германец: Во Македонија сакал да внесе разни видови на дрога
Хроника  | 12.02.2026
Бил баран од Интерпол: Маж од Косово приведен на влез во Македонија
Хроника  | 29.01.2026
Приведен велешанец кој со запалена цигара и нанел повреди на сопругата
﻿