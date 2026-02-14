 Skip to main content
14.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 14 февруари 2026
Неделник

Трамп: Смената на режимот во Иран би била најдобрата работа што може да се случи

Свет

Претседателот на САД, Доналд Трамп синоќа изјави дека смената на режимот во Иран „би била најдобрата работа што може да се случи“.

Само зборуваат и зборуваат и зборуваат веќе 47 години – наведе Трамп.

Тој потврди и дека најголемиот носач на авиони во светот „УСС Џералд Р. Форд“ од Карипско Море ќе биде распореден на Блиски Исток. Тој ќе се придружи на носачот „УСС Абрахам Линколн“ и на бродовите разорувачи со наведувачки ракети, кои во регионот се повеќе од две недели.

Ќе ни треба во случај да не постигнеме договор. Многу брзо заминува – истакна Трамп.

Но, Трамп навести дека е можен договор со Иран и избегнување на воена операција.

Ако ни дадат прав договор, нема да го сториме тоа – посочи Трамп.

