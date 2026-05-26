ИДФ во текот на ноќта погодила над 100 цели на Хезболах ширум долината Бека и јужен Либан

Израелските одбранбени сили (ИДФ) соопштија дека во текот на ноќта извршиле напади врз повеќе од 100 локации и оперативци на Хезболах во долината Бека во источен Либан и ширум јужниот дел на земјата.

Според војската, нападите биле насочени кон складишта за оружје, командни центри, набљудувачки пунктови и друга инфраструктура што Хезболах ја користел за планирање и извршување напади против војниците и цивилите.

Во еден напад во областа Машгара во долината Бека, војската соопшти дека цел била инфраструктура каде што биле идентификувани оперативци на Хезболах, кои биле убиени во серија удари извршени во рок од неколку секунди еден по друг.(МИА)