Загина мотоциклист кај Кочани

Вчеравечер во 21:23 часот во ОВР Кочани е пријавено дека на магистралниот пат Штип-Делчево, во близина на место викано „Компосара“ се случила сообраќајна несреќа помеѓу товарно возило „пежо“ со винички регистарски ознаки, управувано од А.С.(48) од Виница и мопед без регистарски ознаки, управуван од А.Ѓ.(42) од Кочани.

Од здобиените повреди во несреќата, А.Ѓ. починал на пат кон болницата во Кочани, а лекар констатирал смрт, соопшти штипската полиција.

Извршен е увид од јавен обвинител и увидна екипа од ОВР Кочани.