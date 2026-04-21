Израелскиот министер за одбрана се закани: Шефот на Хезболах ќе плати со живот

Израелскиот министер за одбрана Израел Кац упати остри закани кон раководството на Хезболах, наведувајќи дека неговиот врховен лидер „ќе плати со својот живот“, во контекст на тековните тензии на границата со Либан и кревкото примирје.

Говорејќи на државната комеморација на гробиштата на планината Херцел во Ерусалим, Кац истакна дека Израел ќе продолжи со воените операции во Либан доколку тоа биде неопходно, со цел, како што рече, да се обезбеди безбедноста на северната граница и жителите на пограничните населби.

Тој нагласи дека Хезболах одлучил да дејствува против Израел во служба на, како што ги нарече, иранските интереси, и дека поради тоа ќе сноси тешки последици. Во својата изјава додаде дека секој што ќе крене рака врз Израел ќе биде казнет и дека државата нема да се врати на состојбата пред нападите од 7 октомври.

Кац изјави дека војската добила наредба да продолжи со дејствување со полна сила, како на копно, така и во воздух, со цел да се елиминираат заканите и да се уништи инфраструктурата на Хезболах во јужен Либан. Според него, израелските сили се распоредени во безбедносна зона во близина на границата и имаат задача да спречат прекугранични напади и други форми на воено дејствување.

Како главна цел на операцијата ја наведе разоружувањето на Хезболах и воспоставување демилитаризирана зона во јужен Либан, сè до реката Литани. Додаде дека доколку либанската влада не ги исполни своите обврски, израелската војска ќе продолжи со воени активности.

Изјавите доаѓаат во период кога Израел го одбележува Денот на сеќавање на паднатите војници, при што низ целата држава се одржуваат комеморации за илјадници жртви. Државниот врв порача дека земјата останува решена да продолжи со борбата и покрај големите загуби.