 Skip to main content
26.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 26 мај 2026
Неделник
7S4m0Eb3cQ8

Онлајн продажба на билетите за МТФ „Чернодрински“ од 28 мај

Култура

26.05.2026

Десет дена пред почетокот на 60. јубилејно издание на Македонскиот театарски фестивал „Војдан Чернодрински“ од Прилеп, поради големиот интерес за фестивалот, дел од билетите ќе бидат пуштени во онлајн-продажба в четврток (28 мај) во 10 часот преку системот karti.com.mk. Физичката продажба на билетите на билетарницата на Центарот за култура во Прилеп ќе започне в понеделник (1 јуни).
Електронската и физичката продажба на билети се ограничени на четири билета по лице за претстава.

За потребите на 60. МТФ „Војдан Чернодрински“, билетарницата во НУЦК „Марко Цепенков“ ќе работи од 10:00 – 14:00 и од 17:00 – 21:00 во периодот од 1 до 12 јуни.

Исто така, сакаме да ве известиме дека за дел од претставите што се на мала сцена или се играат на самата сцена во Центарот за култура „Марко Цепенков“ – Прилеп, ќе бидат пуштени само одреден број влезници во продажба.

Театар Комедија, кој беше селектиран со претставата „Ивона, принцезата на Бургунд“, одлучи да не учествува на фестивалот годинава.
Јубилејното издание на најстариот театарски фестивал во земјава ќе се реализира од 5 до 12 јуни на повеќе локации низ Прилеп.

Поврзани вести

Култура  | 07.05.2026
Битолски театар со „Едмонд“ на 60. МТФ „Војдан Чернодрински“
Култура  | 06.05.2026
60. МТФ „Војдан Чернодрински“ го отвора „Мачкина глава“ на Драмски, награда за животно дело за: Атила Клинче, Сашо Миленковски, Љубомир Чадиковски и Веби Ќерими